Produktionshøjskole kom med kager

En gang om året bager eleverne på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole kager, som de kommer rundt med til virksomheder, som de har samarbejdet med indenfor det seneste år.

– Folk bliver rigtig glade, siger Annette Cajus, der er lærer på produktionshøjskolen.

Det er vigtigt for produktionshøjskolen at have et godt forhold til lokale virksomheder.

– Vi bruger mange virksomheder til at få elever i praktik, fordi det er et vigtigt skridt på vejen i deres uddannelse eller på vejen mod et arbejde, siger hun.

På Folkebladet skriver vi bare artikler om produktionshøjskolen, og vi siger pænt tak for kagerne, der smagte dejligt.