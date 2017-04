Rekordmange børn klar til idrætsdag

Høj fart, frisk luft og sjove lege fylder dagen, når der bliver afholdt idrætsdag for alle de 4-6 årige i Brøndby under overskriften Bobler og Bombastiske Muskler.

Selvom det er femte år i træk, der holdes idrætsdag for de største børn i daginstitutionerne, er populariteten ikke dalet, for igen i år slår deltagerantallet rekord.

Dagen arrangeres af institutionerne Myretuen, Kærdammen og Påfuglen, Brøndbyernes IF og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune.

Det ville dog ikke lykkes uden hjælpen fra elever fra Brøndby Idrætsefterskole og Brøndby Gymnasium. Det er nemlig dem, der styrer slagets gang, når de mange børn skal guides gennem de seks forskellige aktiviteter.

På dagen er der aktiviteter for alle, tovtrækning for de stærke, stafet for de hurtige, fodbold til boldtosserne og forhindringsbaner til akrobaterne.

Til inspiration

Sammensætningen af de seks aktiviteter er udviklet af idrætspædagoger fra Myretuen, Kærdammen og Påfuglen, med ønsket om at opnå både variation og genkendelighed, udfordring og succes.

Målet er samtidig, at aktiviteterne kan inspirere de deltagende pædagoger, og give nye idéer og energi til deres arbejde med børnenes bevægelsesglæde, motorik, samarbejdsevner og sundhed.