Rideskolegrund skal huse boliger

På området mellem jernbanen og Strandskolevej i Brøndby Strand ligger den tidligere rideskole, bostedet for udviklingshæmmede Lionslund og nyttehaver.

Brøndby Kommune holder møder med beboerne i området, da man har planer om en større udvikling af arealerne.

– Det er vores mål at skabe et nyt og grønt boligområde på rideskolegrunden. Samtidig er det planen, at det nuværende Lionslund rives ned og udbygges og genopføres cirka 200 meter fra dens nuværende placering, altså på den tidligere byggelegeplads. Dermed får vi et tidssvarende og moderne bosted, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester.

Dialog i gang

I området, man nu vil udvikle, ligger blandt andet 23 nyttehaver. Brøndby Kommune er i dialog med lejerne for at høre om deres fremtidige behov og ønsker.

– Vi er også i dialog med de tre grundejerforeninger, der ligger syd for rideskolegrunden, så vi har deres input med i arbejdet om at udvikle området. Med planerne om at bygge nye boliger på Lagesminde Allé får vi behov for at lave vejændringer, så der ikke opstår gennemkørende trafik til gene for de eksisterende beboere. På vores møder har vi hørt, at netop trafik og parkering kan skabe bekymring, så det har vi selvfølgelig fokus på, når området skal nytænkes, fortæller Kent Max Magelund.

Forventede rester

Da der har været gartneri på Lagesminde Allé 50 i 1970’erne, forventer kommunen at finde rester af sprøjtemidler i jorden. Der skal derfor foretages jordbundsanalyser, og hvis de viser, at der er forurening i jorden, er det bygherrens ansvar at udbedre.

Inden Brøndby Kommune går i gang med at lave udkast til lokalplan, vil kommunen invitere borgere til at komme med deres idéer til hvad området kan bruges til frem til den 21. maj.