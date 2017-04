Rønn Hornbech om Luther

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg, hvilket opfattes som reformationens begyndelse.

Det fejres i Vallensbæk Sogn af en række foredragsholdere, som med hver sin vinkel stiller skarpt på reformationens betydning for vores fælles samfund.

Birthe Rønn Hornbech, forfatter og samfundsdebattør; tidl. minister, MF og vicepolitimester, lægger ud med et foredrag om Luthers toregimentelære.

Birthe Rønn Hornbech har i sit politiske virke og i retsvæsenet været meget bevidst om de to regimenter. Det handler kort sagt om, hvad staten skal blande sig i og ikke blande sig i. Det er det afsæt, hun vil tage, når hun i dag holder foredrag om emnet i Vallensbæk.