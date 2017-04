Sådan skal den nye Fuglekær se ud

Fuglekær er nedslidt og skal derfor erstattes af en ny daginstitution, der skal ligge på Dommervangen. Den nye daginstitution var en del af budgetaftalen for 2016, og den vil alt i alt komme til at koste omkring 27,6 millioner kroner.

– Jeg er rigtig glad for, at vi i dag sidder med et skitseprojekt til en ny daginstitution til erstatning af Fuglekær, som længe har trængt til udskiftning, sagde Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Der er nu valgt en entreprenør, der sammen med arkitikter har udarbejdet et forslag til, hvordan Fulgekær skal se ud.

To huse i et

Ligesom den eksisterende Fuglekær, skal den nye bestå af to huse, et til børnehave og et til vuggestue. De to huse ligner hinanden med tre grupperum og nogle fællesarealer.

Mellem de to huse bygges et fællesareal. Her skal der være plads til personalet, en specialgruppe, et motorikrum og et sanse- og soverum. De sidste to rum kommer til at ligge ved siden af hinanden, med en foldevæg imellem, så det kan blive til et stort rum, der kan bruges til større arrangementer.

Den fælles mellembygning bliver lidt højere end de to huse, så det tydeligt bliver markeret, hvad der er hvad, men det hele er bygget sammen, så man kan gå fra den ene ende til den anden.

Udearealerne er der også planer for. Her skal børnene lege med en slange, der snor sig gennem hele legepladsen og indeholder for eksempel køkkenhave og insektbuske.

– Vi sidder med et rigtigt spændende projekt, hvor der er tænkt nye tanker ind, blandt andet med brug af lokaler, rytmerum og krearum. Uderum er også blevet tænkt ind, og der er mulighed for at lave små hyggelige kroge og mulighed for aktivitetsområder med leg og læring. Jeg ser meget frem til en ny spændende daginstitution med mulighed for læring og god kvalitet, sagde Sophe Dahl Brohus.

Der skal nu nedsættes et byggeudvalg, der skal følge byggeriet og træffe mindre beslutninger som farvevalg undervejs i byggeriet.