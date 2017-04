Sejr trods alt

Lørdag forsvarede Brøndby IF førstepladsen i 3F Ligaen.

På hjemmebane vandt holdet nemlig 1-0 over BSF fra Ballerup-Skovlunde.

Maria Hovmark scorede kampens eneste mål.

Efter kampen sagde Per Nielsen, træner for Brøndby IF, til bold.dk:

– Vi er glade for de tre point, og det er selvfølgelig rart at vinde, selvom man spiller dårligt. Vi har haft to kampe, hvor vi ikke har været helt oppe i gear. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld.

Brøndby er fortsat på førstepladsen, to point foran Fortuna Hjørring.