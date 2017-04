Sidste hovednavne på plads

Det er et stjernespækket musikprogram med Phlake, Lis Sørensen, Page Four og Midnight Blues, der venter gæsterne på Glostrup Festival 2017, når Store Scene åbner lørdag den 26. august.

De sidste kunstnere er blevet tilføjet til programmet for Store Scene den 26. august.

De nøjagtige tidspunkter bliver offentliggjort i det endelige program for hele festivalen.

Nye på plakaten er Page Four, der er kendt for sange som Fucking smuk, Du & Jeg og Sommer. Det er et boyband, der især er populært blandt det yngre publikum og er et hit på YouTube.

Derudover er Midnight Blues blevet tilføjet. Det er svedig blues-rock, og de gæster nu for anden gang Glostrup. I januar 2016 gav de koncert i Glostrup Bio.

Udover Store Scene vil der være musik og leg i Musikteltet og fuld gang i aktiviteterne i Aktivitetszonen. Entré til Glostrup Festival er gratis.