Skal ikke ligge sidst

Det er med stor bekymring denne undersøgelse læses, Glostrup lægger sig på en sidsteplads med en halv times hjemmehjælp i gennemsnit til hver borger over 80 år. Andre kommuner giver helt op til 2,5 time til samme målgruppe. Man må konstatere, at skattelettelser givet flere gange og store pengebeløb brugt til festivitas har konsekvenser.

Kernevelfærden skal prioriteres højt, og Glostrup skal ikke indtage en sidsteplads på et så vigtigt område. Det vil vi love at arbejde for at ændre, hvis vi får en stemme ved næste kommunalvalg.