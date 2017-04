Skoven inviterer til rygestop

Rygere er forskellige. Derfor er det rigtige rygestop også individuelt. For dem der kan lide at opholde sig udendørs og få nye naturoplevelser, er der mulighed for at kvitte smøgerne i skoven.

– Der var stor søgning sidste år til vores første rygestopkursus i det fri, så det var naturligt, at vi nu har stablet endnu et på benene. Denne gang tager vi udgangspunkt i Brøndbyskoven, hvor to dygtige naturvejledere er med til at give os nye og sjove natur­op­levelser, alt i mens vi tager fat på et rygestop, forklarer Jane Iversen, rygestoprådgiver i Brøndby Kommune.

Kurset byder blandt andet på gåture på volden, indsamling fra naturens forrådskammer og mad over bål. En af gangene foregår kurset på Brøndby Strand ved Sejlerhuset.

Kurset Røgfri Naturligvis starter i morgen (onsdag den 26. april) fra kl. 16.30-19 og strækker sig over seks onsdage.

Kurset er gratis, det kræver blot, at man kan gå 20 minutter i rask trav for at kunne deltage.

Kurset er for borgere i Brøndby, Vallensbæk, Glostrup, Høje Taastrup, Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Dragør.

Man kan tilmelde sig på Stoplinjen tlf. 80313131 eller skrive til rygestopvejleder Jane Damkjær Iversen på jadai@brondby.dk.