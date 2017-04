Socialdemokratisk tilbagegang

Af

Henrik Goth Nielsen,

Tænk engang, at Socialdemokratiet tillader, at Søren Enemark genopstiller til Glostrup Kommunalbestyrelse, efter at han havde misbrugt sit embede på at skaffe sig personfølsomme oplysninger omkring en person, da Socialdemokratiet mistede borgmesterstolen i 2009. Det burde ikke være tilladt at stille op til valg igen efter den grove forseelse.

Socialdemokratiet må være ramt af panik, når de tillader Søren Enemark at stå på deres liste. Søren Enemark er en socialdemokrat, der lever i en ’tidskapsel’.

Hans artikel i Folkebladet omkring alle de ting, han vil gøre for borgene i Glostrup, hvis han blev valgt igen, er rene luftkasteller og en omgang følelsesporno. Det er utroligt, at han får så meget pr i Folkebladet, når almindelig borgere kun får få ord. Han var mere Borgmester af navn og ikke af gavn, da han styrede kommunalbestyrelsen med hård hånd. Derfra navnet ’Søren Enevælde’.

Nu har Glostrup endelig fået en kommunalbestyrelse, der ser fremad, på trods af stadig bitre Socialdemokrater, der stadig brokker sig i krogene. Hvis man vil lave resultater, må man udelukke venstrefløjen i al politik. De er berøringsangste, økonomisk dyre og udviklingstilbagestående.

Med den nuværende borgerlige kommunalbestyrelse er Glostrup i rivende udvikling. Man tænker langsigtet, man tænker byfornyelse og gør igen Glostrup til et attraktivt sted at bo.

Svar: Ingen panik hos Socialdemokratiet

Jeg kan berolige Henrik Goth Nielsen med at der bestemt ikke hersker panik hos Socialdemokratiet. Tværtimod ser vi med glæde frem mod det kommende kommunalvalg. I løbet af denne periode har vi i samarbejde med de borgerlige både lavet et godt budget for 2017 og deltaget i beslutningen om den store vision for den kommende bymidte. Så at påstå at vi er berøringsangste, økonomisk dyre og udviklingstilbagestående beror nok mere på manglende indsigt i den politiske situation i Glostrup.

I Socialdemokratiet går vi ind for, at når man har udstået sin straf, så er man en del af samfundet på lige fod med alle andre. Som medlem har man mulighed for at stille op til kommunalvalg, folketingsvalg mm. Det er en demokratisk ret og den er for os urokkelig.

Vi har samlet 16 dygtige kandidater, både unge ildsjæle og ældre erfarne mennesker som alle har visioner om at gøre Glostrup til en endnu bedre by at bo og leve i. Det er kandidater der har deres rødder i mange forskellige dele af det lokale liv i vores by, og går op i hvad der betyder noget for vore borgere. I spidsen står selvfølgelig vores borgmesterkandidat Lisa Ward som vil kæmpe for at kommunens medarbejdere igen tages alvorligt. For glade trygge medarbejdere giver glade trygge borgere.

Til syvende og sidst er det Glostrups borgere der på valgdagen i november med deres kryds bestemmer hvem der skal skabe udvikling i vores dejlige by. Og vi håber selvfølgelig at krydset sættes ved en af vores kandidater på liste A.

Redaktionens kommentar:

Når Folkebladet bringer et interview med Søren Enemark, en tidligere borgmester, der genopstiller, sker det af den åbenlyse grund, at det er en væsentlig historie for borgerne i Glostrup.

At Henrik Goth Nielsen har taget sig tid til at skrive et læserbrev om dette (tak for det) tydeliggør relevansen af denne historie.

Der er altså tale om væsentlighed og ikke PR.