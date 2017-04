Store sammenlagte skoler vil lære af hinanden

At gå fra at være en skolebestyrelse på en mindre skole til at være en bestyrelse for en skole med omkring 2.150 elever på fem matrikler har været en stor udfordring for Glostrup Skoles bestyrelse. Synligheden og tilgængeligheden af bestyrelsen bliver en svær størrelse, og det er vanskeligt for skolebestyrelsen at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i dagligdagen på skolens afdelinger og i de enkelte klasser. At være skolebestyrelse for en så stor skole kræver en langt højere grad af professionalisering af bestyrelsens arbejde – det kræver øget struktur, bedre organisering, ligesom det kræver mere af hvert enkelt skolebestyrelsesmedlem. Og ikke mindst kræver det, at medarbejdere, elever og forældre inddrages, når der skal føres tilsyn med skolens virke, ligesom de skal inddrages i arbejdet med udvikling af skolen, mener Emilie Sloth, der er forældre på skolen og formand for skolebestyrelsen.

– Vi har oplevet, at skolebestyrelsesmedlemmer havde svært ved at se, at arbejdet i skolebestyrelsen gav mening for dem. Det har betydet, at en del forældrerepræsentanter gennem de seneste år har valgt at træde ud af bestyrelsen. Og det forstår jeg godt. Vi har haft rigtig meget fokus på drift og økonomi gennem årene – og ikke dét, vi i virkeligheden burde have fokus på, nemlig skolens elever og undervisningen, siger hun og fortsætter:

– Nu er udviklingen vendt for skolebestyrelsens arbejde. Vi satte for et års tid siden gang i et større udviklingsarbejde for skolebestyrelsen. Det begynder nu at bære frugt, så vi har fået fokus på trivsel, inkluderende fællesskaber, læring, samarbejdet med forældrene med videre.

Ikke den eneste

– Ved Skole og Forældres årsmøde i efteråret fik vi at vide, at Glostrup Skole langt fra er den eneste skole, som har haft disse udfordringer i forbindelse med sammenlægninger. Det fik os til at tænke på, at der må være god læring at høste fra andre store skoler. Vi besluttede derfor i skolebestyrelsen, at vi ville oprette en erfaringsudvekslingsgruppe for skolebestyrelser for store, sammenlagte skoler på Sjælland. Skole og Forældre har været meget positive omkring initiativet og bakket os op lige fra start, siger Emilie Sloth.

Det første møde i gruppen blev holdt i Glostrup i marts. Mødet handlede om erfaringerne med at være synlig og tilgængelig, når man er en skolebestyrelse for en stor skole, hvor afstanden til bestyrelsen let kan blive stor.

Næste møde bliver i efteråret i Smørum. Dette møde kommer til at handle om næste års skolebestyrelsesvalg, og hvordan det kan gøres interessant for forældre at stille op til bestyrelsen – hvordan arbejdet i skolebestyrelsen kan gøres nærværende og vedkommende for forældrene.

Netværksgruppen har endvidere hjulpet Skole og Forældre med input til et notat om udfordringerne for store, sammenlagte skoler til Undervisningsministeriet.