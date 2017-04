Stort idrætsstævne for børn med handicap

Den fælles kommunale idrætspulje, en sammenslutning af 14 kommuner i det tidligere Københavns Amt, som gør en særlig indsats for børn og unge med anderledes behov inviterer, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Sport for Brains afholdt lørdag idrætsstævne for cirka 70 børn og unge med handicap.

Det foregik i Vallensbæk Idrætscenter. Henrik Rasmussen (K), borgmester åbnede dagen og paralympisk guldvinder i bordtennis Peter Rosenmeier var også tilstede og instruerede i bordtennis.