Succes igen for Glostrup FK U17 hold

40 hold deltog i U17 rækken med hold fra fem forskellige lande. GFK kunne efter otte hårde kampe løfte pokalen som vinder af Costa Brava cup.

– En kæmpe bedrift af holdet og trænerduoen Thomas Wellemberg og Dan Kaus. Dette bevidner endnu en gang, at der er tale om et meget talentfuldt kuld af U17 drenge i GFK. Vi var 30 spillere og 5 trænere/ledere med på turen, som var rigtig vellykket både sportslig og ikke mindst socialt, siger Morten Rosenkrantz, årgangsleder for GFK U15-16-17.

Nu skal holdets fokus igen rettes mod den hjemlige elite øst turnering, hvor holdet er kommet godt fra start med to sejre i de to første kampe. Målet er at ende i top tre i elite øst turneringen. Det vil være en kæmpe bedrift, da hovedparten af spillerne er første holds U17 spillere som også til næste sæson vil være U17 spillere.