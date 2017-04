Trykkeri kommer til Vallensbæk

Det aarhusianske trykkeri, Lasertryk.dk etablerer sig nu i Vallensbæk, og det er der en helt bestemt grund til, fortæller Anders Grønborg, administrerende direktør i LaserTryk.dk:

– Vores allerhurtigste leveringsform til Sjælland har hidtil været dagen efter bestilling, men nu kan vi tilbyde levering allerede samme dag på alle sjællandske adresser, hvis vi har bestillingen inden klokken 11.00. Hastighed er uden tvivl et af de vigtigste parametre for, at kunderne vælger os og får en god oplevelse. Det har derfor stor betydning for os at kunne levere med samme hurtighed, som vi kan i Jylland.

LaserTryk.dk A/S har 300 ansatte og har afdelinger i Aarhus og Vallensbæk.