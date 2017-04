Valgkampagnekampen er i gang

Hvis der er nogle, af læserne, der ikke ved det, så kommer der her en serviceoplysning: Der er valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd den 21. november.

En gruppe, der i den grad er klar over, at valget nærmer sig, er naturligvis politikerne, der i den kommende tid vil kaste alle deres kræfter ind i forsøget på at blive valgt for første gang eller at blive genvalgt.

At valgkampen allerede er gået i gang, bliver tydelig på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Brøndby, hvor politikerne skulle drøfte et oplæg til, hvordan man får endnu flere af de lokale vælgere til at sætte et kryds den 21. november.

Sagen er nemlig den, at Brøndby Kommune traditionelt er et af de steder, hvor færrest stemmer, når der er valg. Når man hertil lægger, at forskningen viser, at kampagneindsatser har en positiv effekt, og at det påvirker stemmeprocenten positivt, når der er stor lokal synlighed omkring kommunalvalget, så er det vigtigt, at de lokale politikere går forrest i forsøget på at få flere til at stemme.

Derfor skulle de lokale politikere forholde sig til et forslag til en kampagneindsats, der blandt andet indeholder direkte henvendelser til borgerne via Digital Post, aktiviteter på sociale medier, kontakt til forældrene gennem skolerne, uddeling af informationsmateriale og annoncer i blandt andet Folkebladet.

Desuden er det forslaget, at Brøndby Kommune sideløbende med denne lokale kampagne bakker op om en kampagne fra Kommunernes Landsforening.

Truer integration

På kommunalbestyrelses­mødet den 19. april var Dansk Folkeparti ikke tilfreds med intentionen bag kampagnen. Således sagde Allan Runager:

– Vi vil hellere gøre som man gjorde sidste gang, hvor der kom en fra undervisningsministeriet, sammen med en repræsentant fra KL, og lavede en kampagne. Desuden er der 4.391 borgere over 18 år, som ikke er danske statsborgere, men som har stemmeret. Dem vil man så gøre opmærksom på, at de kan stemme, og det er jo sådan set godt nok. Man overser bare, at der er mange, der ikke ønsker at afgive stemme. Vi er også modstandere af, at man vil udgive nogle pjecer på forskellige sprog, når vi har brugt ufattelig mange penge på integrationsarbejde. Det er at bombe arbejdet tilbage, når man på denne måde holder hånden ind under dem ved lave pjecer på forskellige sprog.

Venstre var ligesom Dansk Folkeparti heller ikke begejstret for den kommunale kampagne, sagde Mette Engelbrecht:

– Vi kan bedst lide, at vi støtter op om kampagnen fra KL, men vi kunne godt tænke os, at borgmesteren var lidt mere klar i forhold til, hvilke dele af KLs kampagne, kommunen støtter op om.

Det er nemlig, understregede Mette Engelbrecht, vigtigt, at man er meget tydelig i forhold til, hvem afsenderen er for en kampagne:

– Vi havde ved det seneste valg i 2013 nogle lidt mudrede eksempler på, at det kunne være svært at afgøre, hvem afsenderen var for nogle af materialerne. Det vil vi gerne have klarhed om denne gang, og derfor bakker vi op om KLs kampagne.

Mange stemmer ikke

Kritikken fra Venstre og Dansk Folkeparti var dog forfejlet ifølge Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti:

– Et valg er bedre, jo flere der stemmer. Derfor er det godt med sådanne initiativer, og har vi en gruppe, der ikke taler så godt dansk, er det klart, at vi rammer dem bedre, hvis vi henvender os til dem på deres modersmål.

Også Steen Andersen fra Enhedslisten mente, at en mangesidet indsats er nødvendig:

– Faktum er, at der er cirka 24.000 mennesker i Brøndby, der har stemmeret, og der er cirka 10.000, der ikke benytter denne mulighed. Derfor mener vi i Enhedslisten, at man skal gøre en del for at få flere til at stemme. Derfor har vi heller ikke noget problem med, at en del af kampagnen kommer til at foregå på forskellige sprog.

Kent Max Magelund (S), borgmester, bakkede op om holdningen fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten og understregede, at en valgdag er en festdag, og man gerne skal få så mange med som muligt.

Opbakningen fra de tre røde partier fik dog ikke kritikken fra Allan Runager til at forstumme:

– Jeg synes igrunden det ville være fair, hvis de tre partier, der får noget ud af denne kampagne, altså Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet, selv betaler for den.