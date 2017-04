Vallensbæk får mulighed for svømmehal ved idrætscentret

Vallensbæk Kommune vil gerne bygge en ny svømmehal, da de to nuværende svømmehaller på skolerne er for dyre at renovere op til nutidens krav.

Et oplagt sted til en svømmehal for hele kommunen er lige i midten, ved siden af Idrætscentret. Problemet med den placering er, at idrætscentret ligger i en transportkorridor. Det er arealer, der er reserveret til, at strøm, naturgas, motorveje og anden fremtidig forsyning til København kan komme den vej ind. Der må derfor ikke bygges i transportkorridoren.

Lige nu er arbejdet med at revidere fingerplanen gået i gang, og Erhvervsministeriet har udpeget 59 punkter, hvor fingerplanen kan ændres relativt hurtigt. De punkter er sendt i høring nu, og ministeren håber, at der kan ligge en endelig tilladelse til at bygge, for eksempel i Vallensbæk, inden jul.

– Det er på alle måder en glædelig dag. Det er dejligt, at vi kan få lov til at bygge svømmehal der, hvor det giver bedst mening. Alternativet er, at den skal ligge helt ude i den grønne kile, men vi vil gerne have synergien med Idrætscentret, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).

Han har allerede planer for, hvad der skal ske med de to gamle svømmehaller.

– Vi har to svømmehaller i forvejen, dem kan vi nedlægge og lave aktivitetsrum i stedet, siger han.

Han håber, at en ny svømmehal kan stå klar i 2021. Hvad den skal indeholde, skal besluttes over de kommende år.

– Det vigtigste er, at den passer til brugerne. Vi er en vand-kommune, derfor tilbyder vi blandt andet svømning til alle vores daginstitutionsbørn, siger han.

Området, der er blevet frigivet, giver mulighed for, at der kan blive plads til et 50 meters bassin.

Indlysende rigtigt

Tirsdag var Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) forbi, for at kigge på det område, hvor der bliver mulighed for at bygge svømmehal.

– Det var indlysende rigtigt, at flytte lidt på transportkorridoren, siger han.

Ifølge ham skal man i den kommende fingerplan tage to modsatrettede hensyn. Dels skal man finde plads til, at der over de næste 13 år frem til 2030 skal blive plads til 200.000 flere mennesker i Storkøbenhavn. Samtidig skal der være plads til grønne rekreative arealer og til nyt erhverv.

– Jeg er sikker på, at Vallensbæk vil tænke på både det grønne, beboelse og erhverv i deres udvikling, sagde Brian Mikkelsen.