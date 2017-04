Vallensbækelever overfaldet

Lærere og elever fra 7.c på Pilehaveskolen var onsdag den 5. april på tur ind til Tivoli i København. Da eleverne omkring kl. 21 var på vej hjem, blev en af eleverne konfronteret af syv-otte drenge på ca. 14 år. En af disse kommenterede elevens sjove briller fra Tivoli som grimme. Eleven svarede hold din kæft, hvilket førte til lidt ordvekslen og lettere fysisk kontakt. De to lærere skærmede eleverne og fik tilkaldt den medfølgende inklusionspædagog.

En dreng fra gruppen greb endvidere fat i halskraven på en af lærernes tøj og overfusende læreren verbalt.

Gruppen endte dog med at gå ind i et A-tog. Lærerne, inklusionspædagogen og eleverne tager et B-tog.

Da B-toget standser ved Dybbølsbro Station, kommer gruppen af drenge ind i toget igen. De får øje på en af eleverne fra 7.c og anråber ham med ordene: Der er kineseren. Hvor er din ven?

En af eleverne bemærker, at en af drengene fra gruppen har en kniv på sig, som han fører ned i en lomme. Gruppen af drenge går videre mod næste kupé, hvor en af lærerne skærmer sine elever ved fysisk at stille sig med ryggen til dem og holde fast i metalstænger, så de ikke kan passere.

En eller flere drenge fra gruppen skubber til læreren og forsøger at komme forbi.

Læreren siger, at de ikke skal forbi her, men at de kan gå en anden vej ud.

Gruppen endte med at stå af på Valby Station, hvor en fra gruppen banker på ruden med sit blik rettet mod samme elev fra 7.c, hvorefter han sendte en hilsen ind gennem ruden med kniven. Efterfølgende blev episoden politianmeldt, ligesom forældrene til eleverne har modtaget informationsmail om hændelsen og klassen har gennemgået forløbet med SSP-lærer og skolens psykolog.

Ministre må se på sagen

Selvom ingen kom fysisk til skade, og alle var i skole dagen efter, så mener Kenneth Kristensen Berth, medlem af såvel kommunalbestyrelsen og Folketinget, at sagen bør have et efterspil. Han har derfor bedt såvel Transportministeren som Justitsministeren at forholde sig til sagen. Således har Kenneth Kristensen stillet de to ministre følgende spørgsmål:

– Finder ministeren det acceptabelt, at unge kriminelle indvandrere nu er så sikre på sig selv, at de med kniv tør overfalde en hel skoleklasse komplet med tre lærere på perronen dels ved Københavns Hovedbanegård dels i et S-tog på vej mod Albertslund, og hvad agter ministeren at gøre for at genoprette trygheden for borgerne, så elever fra en syvende klasse på vej hjem fra en hyggelig aften i tivoli ikke skal opleve at blive truet med kniv?

De to ministre har endnu ikke svaret på spørgsmålet.