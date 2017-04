Vallensbæks elever løb for lungesyge børn

Borgmester Henrik Rasmussen skød løbet i gang om morgenen på Egholmskolen og senere på dagen på Pilehaveskolen, og børnene løb med stor iver. Man kunne selv bestemme, hvor mange runder, man ville løbe.

I alt 163.000 skoleelever over hele Norden deltog i løbet, der både havde til formål at motivere for mere motion og gøre en forskel for børn med kritiske sygdomme – i år til lungesyge børn. Inden løbet havde eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende, der giver et beskedent beløb per omgang, den enkelte elev løber.