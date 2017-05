1. maj med fokus på valgkamp

Mandag blev der fejret 1. maj i bibliotekets store sal i Glostrup. Det var Socialdemokratiet og SF, der i fællesskab havde inviteret til 1. maj, og den invitation var der omkring 100, der havde taget imod. Det blev en dag, hvor der for de fleste talere var fokus på det kommende kommunalvalg.

Her håber de to partier, at Lisa Ward kan blive borgmester. Hun brugte sin tale på at fortælle historier fra de mange år, hun har været ansat i Glostrup Kommune. Om drengen Ole, hvis mor blev indlagt på Nordvang, og hvor Lisa tog en snak med ham. Om Pia på et ældrecenter, der gerne ville have et bad hver dag og om pigen Gitte, der mistede sin mor, og hvor Lisa Ward sammen med en pædagog tog med til begravelsen. Alle tre eksempler, hvor det havde betydet noget for menneskerne, at der var medarbejdere, der tog sig lidt ekstra tid.

– Vi skal væk fra hallerne og tilbage til menneskene. Vi skal lytte til borgerne og hvad de har brug for. Vi skal lytte til medarbejderne og ledelsen og vi skal have tillid til, at de udfører deres arbejde på den bedste måde, for det er dem, der møder borgerne i det daglige. Vi skal være en kommune, hvor der bliver taget hånd om en Ole, Pia og Gitte, en kommune, hvor borgerne sættes højere end haller, sagde hun blandt andet.

Også fagkamp

Der var også plads til mere traditionelle 1. maj taler, med fokus på arbejdsvilkår. Det var hovedindholdet i talen fra Jonas Madsen fra SF. Han arbejde selv i rejsebranchen, og talte blandt andet om vilkårene ved hans kollegaer i Ryanair, og vigtigheden af at stå sammen om at sikre gode vilkår for arbejderne.

– Det her handler ikke om frygtsomt at beskytte det eksisterende for enhver pris og lukke sig inde. Det handler om at beskytte arbejderen og det danske velfærdssamfund, sagde han.

Han fandt dog også plads til at tale om fremtiden for Glostrup, og blandt andet hvilke ønsker SF har til udviklingen i bymidten.

– Jeg hører tit at i Glostrup, her er der sgu ingen unge der vil bo. Nej det tror da pokker. For at det skal være muligt som ung at bo i Glostrup skal man nemlig have en base her, altså en bolig. Og hvor vil vi have de skal bo? I Glostrup skal vores studerende vente op til to år, før de kan få en ungdomsbolig. I Glostrup skal der skabes flere billige boliger, vi skal skabe ungdomsboliger. Og vi skal have et kollegie. Et kollegie, så unge studerende også har en fremtid i Glostrup, sagde han.