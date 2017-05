Årets Realmægler er fra Glostrup

Med base på Hovedvejen i Glostrup dækker Paul Hallbergs forretning Hallberg Bolig det meste af Vestegnen.

– Vi er den bedst sælgende mægler på Vestegnen og dette kun med en enkelt butik, siger han.

Hallberg Bolig sælger også boliger i både Rødovre og Taastrup, men der er ikke tvivl om, hvad de sælger mest af.

– Villaer i Glostrup er vores kerneprodukt, siger Paul Hallberg.

Prisen som årets Realmægler fik de for flotte salgstal og højt engagement.

– Vi er super glade, vi har arbejdet hårdt for det. Vi har kæmpet for at få en god kundetilfredshed. Det er hele firmaets fortjeneste, siger han.

Bor i Glostrup

Paul Hallberg bor selv i Glostrup og har gjort det næsten hele sit liv.

– Jeg har boet i Glostrup i 58 år og drevet forretning her i 32 år. Jeg kan rigtig godt lide at bo her. Vi har bekvem adgang til det hele. Vi har gode faciliteter for et godt fritidsliv. Jeg plejer at sige, at det er i taxa-afstand til København. Jeg er ofte i byen for at spise, og derfra er det nemt at komme tilbage til Glostrup. Du kan nå København på 15-17 minutter med S-toget og en taxa hjem er til at betale. Det er det, jeg sælger byen på, siger han.

Paul Hallberg har selvfølgelig fulgt udviklingen i Glostrup i alle de år, han har boet i byen.

– Udviklingen har været til det positive. Fra at være en by med mange lejeboliger, er der kommet flere ejerboliger. Det sikrer en bredere befolkningssammensætning, siger han.

Han har også fulgt med i de planer, der lige nu er til debat, om hvordan bymidten skal udvikles i fremtiden.

– Det bliver godt for byen. Det lyder spændende at bygge hen over banen. Kan vi få regionaltog til København og til lufthavnen igen, vil det også være stort. Og så glæder vi os til letbanen – ikke til etableringen, men til den kører, siger han.

Og så gør det jo selvfølgelig heller ikke noget for en ejendomsmægler, hvis der skal bygges 2.000 nye boliger i bymidten.

– De skal nok ikke alle sammen på markedet på en gang, det skal nok udbydes i etaper, ligesom man har gjort i Hvissinge. Men der er stor interesse. Jeg tror de bliver revet væk, hvis de kommer til salg til den rigtige pris, siger han.