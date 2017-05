Ældre spiste sammen

I den store sal under biblioteket var der fredag omkring middagstid samlet 72 ældre mennesker, der sammen spiste mørbradgryde og kartoffelmos. Her havde Ældresagen i Glostrup, med Sonja Annfeldt som tovholder, arrangeret fællesspisning.

– Vi vil gerne have, at man får dannet nogle fællesskaber, hvor man mødes privat eller går ud og spiser sammen. Vi havde samme arrangement sidste år, der blev oprettet nogle spisegrupper, der spiser sammen. Nogle laver også andre ting sammen, som at tage på Bakken eller Wallmanns, siger Sonja Annfeldt.

Ifølge hende er det vigtigt for ældre at finde nogen at spise sammen med.

– Når man spiser sammen, så spiser man noget mere. Der er mange ældre, der ikke spiser og drikker nok, og der kommer ældre på hospitalet, fordi de ikke har fået nok at spise. Det skaber også fællesskaber, så det handler også om at bekæmpe ensomhed blandt ældre, siger hun.