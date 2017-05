Ændrede planer for Bredager

På kommunalbestyrelsesmødet i marts blev det besluttet, efter ønske fra Det sociale boligselskab Brøndbyparken, at etablere en ny vej fra Bredager mellem Brøndbyøster Skoles parkeringsplads og Brøndbyøster Boulevard. På den strækning hvor der er i dag er en dobbeltrettet sti.

Desuden skulle der foretages flere andre mindre ændringer i området.

Alt sammen for at forbedre de trafikale forhold i, ikke mindst i morgentrafikken, hvor der tidligere har forekommet kaotiske scener på grund af den massive trafik.

Men i arbejdet med at forbedre de trafikale forhold, havde man overset den massive påvirkning en gruppe elever med autisme ville blive udsat for, da de opholder sig i en SFO ud mod stien.

Derfor har det været nødvendigt at ændre på planerne i sidste øjeblik.

Bom går op

De ændrede planer betyder, hvis det bliver endelig vedtaget på det næste kommunalbestyrelsesmøde, at bommen mellem Bredager og Lindeager vil være åbent i tidsrummet omkring skolestart, så billister kan køre igennem.

Ligeledes etableres der efter planen en afsætningsplads på Lindeager magen til den, der i dag findes på Bred­ager, ligesom der etableres bum på såvel Bredager som Lindeager.

Hertil kommer flere andre mindre justeringer.

Kent Max Magelund (S), borgmester ærgrer sig over de ændrede planer:

– Det burde vi have tænkt over. Jeg er selv kommet meget på skolen og har også erfaringen med at undervise børn med autisme. Så det burde vi have set. Det er i sidste ende en fejl fra min side.

Men der var ingen vej udenom at ændre på planerne, mener Kent Max Magelund:

– Det gjaldt om at finde en løsning hurtigt, og der endte vi så med ideen om, at pedellen på skolen skal åbne bommen kl. 7.45 hver morgen, og så lukke den igen kl. 8.15. Desuden etableres der en plads på Lindeager, hvor man kan sætte børnene af. Det er naturligvis ikke det samme som den oprindelige plan, men det er det bedste i situationen.

Ny vej bedste løsning

Som man kan læse i en anden historie i dagens udgave af Folkebladet (side 14, red.), så glæder Det sociale boligselskab Brøndbyparken sig over, at der er kommet fokus på de trafikale udfordringer i området. Således roser både forretningsfører Esbern Ott og afdelingsformand Brian Nissen, Kent Max Magelund for at engagere sig i sagen.

Derfor ærgrer det også Esbern Ott, at det har været nødvendigt at tilbagerulle den ellers vedtagne plan, som ifølge Det sociale boligselskab Brøndbyparken ellers var den bedste løsning:

– Vi er meget kede af, at dette sker, da vi fortsat finder det er den bedste løsning – også på lang sigt. Vi har foreslået at der kunne opsættes støjvæg ind til SFO’en, men kommunen fastholder at der udføres en anden løsning med gennemkørsel ad Lindeager. Vi ønsker de bedste forhold for alle børnene, og bommen ved Lindeager er opsat på baggrund af en tragisk ulykke for en del år siden.