Appetit på fællesskab i Brøndby

Asa, der oprindeligt kommer fra Færøerne, men har boet i Brøndby i mange år, har sat sig ved et af de lange borde i Brøndby Strand Kirke. På hendes tallerken ligger grillpøsler, salater og brød. Omkring hende sidder mange i senior­alderen.

– Jeg kender en del, men der også nogle, jeg ikke kender så godt. Det er jo i grunden meningen, man skal tage en med, man ikke kender. Men det er lidt svært.

Det er fredag aften, og efter flere spis sammen-arrangementer i løbet af ugen, er det blevet tid til det store afslutningsarrangement i Brøndby Strand Kirke. Et arrangement, som cirka 140 mennesker deltager i i løbet af de tre timer, det varer.

Laurits Bune er næstformand i Ældre Sagen i Brøndby, og han har været med til at planlægge spisningen både denne fredag aften, også de andre, der har været afholdt i løbet af ugen:

– Det har været en stor succes. Både i dag og de andre dage. Der har været mange, der har haft lyst til at være med.

Det er Folkebevægelsen mod ensomhed, en samling af en lang række organisationer, der står bag spis sammen-arrangementerne, og ideen er, at man skal spise sammen og derved lære nogle nye mennesker at kende. En ide, man i den forgangne uge har taget meget alvorlig i Brøndby, fortæller Laurits Bune:

– Til de spisninger, der har været i pensionisthusene, har det været et krav, at man skulle tage en med, der ikke kom der i forvejen.

I Brøndby er det Ældre Sagen, Brøndby Strand Kirke, Røde Kors og Brøndby Kommune, der har stået for de forskellige aktiviteter. Et samarbejde, der glæder Per Jensen (S), formand for Socialudvalget:

– Det er et super initiativ, og en vigtig ting at huske på, er at så mange frivillige hjælper til.

Per Jensen mener, at det at spise sammen er vigtig, hvis man vil bryde ensomheden, men der skal samtidig mere til:

-Det er en god ting at spise sammen, men det er også vigtigt, vi husker kampen resten af året. At vi hilser på og taler med de mennesker, vi ikke kender i forvejen. Derved kan vi gøre noget ved ensomheden.