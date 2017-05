Billedskolen udsmykker udendørs

Igen i dette skoleår har Billedskolen på Vestervangskolen haft 20 elever fra hele Glostrup Skole. Det er elever, der frivilligt to timer hver torsdag eftermiddag har tegnet og malet.

Normalt får eleverne deres tegninger og malerier med hjem, når de har været udstillet på skolen i et stykke tid. Det gør de også med de fleste ting i år, men en enkelt ting får lov at blive hængende. Der er nemlig lavet et kæmpe maleri til en væg udendørs på Vestervangskolen.

– Fokus har været på at male et glad billede. Om aftenen, hvis man skal til et aftenarrangement på skolen, kan man være interaktiv med billedet. Det er nemlig malet med fluoreserende maling, så det lyser om aftnen. Hvis ikke det lyser, kan man gå over og lyse på det med sin mobiltelefon, og så vil det lyse op bagefter, siger Annette Hansen, der sammen med Mette Sommer underviste på holdet.

Flere drenge

En anden nyhed i år har været, at der har været flere drenge på holdet end normalt.

– Drengene elsker at tegne fantasy, siger Annette Hansen.

Det har selvfølgelig krævet en masse samarbejde på holdet at lave det store maleri til skolegården. Men der er også blevet samarbejdet på andre måder på holdet.

– Nogle har lavet billeder, der hænger sammen. De bliver udstillet ved siden af hinanden her på skolen, men når børnene får dem med hjem, så fungerer de også hver for sig, siger Annette Hansen.

Der har også været teenagere på holdet, der har malet kunst med tekstbudskaber, ofte omkring deres idoler. For eksempel står der purple rain på et maleri, som en hyldest til 80’filmen og albummet fra Prince.