Boligbyggeri bliver højere

På grunden Stationsparken 35 skal der bygges nye boliger, som vi tidligere har skrevet om her i Folkebladet.

Det blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde i april, at der må bygges i op til syv etager på grunden med en bebyggelsesprocent på 210. Reelt vil bebyggelsesprocenten ende højere, for en del af aftalen mellem Glostrup Kommune og entreprenøren var, at Glostrup Kommune senere skal have lov til at købe en del af grunden, for at kunne udvide Kirkebjerg Parkvej med lyskryds og cykelsti. Der blev det godkendt, at det kommende byggeri kan bestå af tre opgange med i alt 11 lejligheder på hver etage i op til seks etager, samt to opgange med i alt syv lejligheder på hver etage i op til syv etager.

Efterfølgende har entreprenøren igen henvendt sig til Glostrup Kommune og bedt om, at alle opgange kan blive op til syv etager. Samtidig har de bedt om, at bebyggelsesprocenten bliver 225 procent i stedet for 210. Efter en del af grunden bliver solgt til kommunen, vil bebyggelsesprocenten komme op omkring 240.

Det mente Robert Sørensen (EL) var for meget.

– Selvom EL er imod at bygge højt, så accepterede jeg på sidste møde i Miljø- og Teknikudvalget, at bygherre fik lov til at bygge dele af nybyggeriet i syv etager, mod at der blev frigivet noget vejareal, så kommunen kan etablere cykelstier. Det viser sig nu, at bygherre ikke er helt tilfreds, og vil have, at vi hæver byggeprocenten fra 210 til 225. Det synes jeg vi skal afvise. Byggeprocenter er allerede spændt helt op, sagde han.

Det bakkede Palle Laustrup (SF) op om.

– Jeg er af helt samme overbevisning. Det jeg er nervøs for, er at så vil de andre fremtidige nybygninger, der skal være i området, vejre morgenluft og komme med krav om urimeligt høje byggeprocenter fremadrettet. Det er som at give fanden en lillefinger, han tager hele hånden, sagde han.

John Engelhardt kunne ikke se, hvem det kan genere at bygge en ekstra etage.

– Når jeg kigger på det konkrete tilfælde, der er lagt frem, så må jeg indrømme, at jeg personlig har undret mig over den løsning, der var fundet frem til. Det så mærkeligt ud, at man havde en bygning med en halv etage. Der, hvor denne bygning ligger, er der på ingen måde nogen, der kunne blive generet af en ekstra etage, sagde han.

Forslaget om at give tilladelse til syv etager i alle opgange og en bebyggelsesprocent på 225 blev vedtaget af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. SF og Enhedslisten stemte for at beholde de nuværende regler.