Boliger deler de politiske vande

Der skal bygges stort på Søndre Ringvej 29-31 og Kirkebjerg Parkvej 4. I alt 600 boliger.

Et vigtigt projekt i Brøndby Kommunes bestræbelser på at tiltrække flere nye borgere.

Derfor skulle kommunalbestyrelsen på sit seneste møde den 19. april godkende en plan, der giver Teknisk Forvaltning lov til at arbejde videre med projektet.

En godkendelse kommunalbestyrelsen endte med at give, men ikke til alles udelte tilfredshed.

Således sagde Steen Andersen (Enhedl.):

– Det her er ikke et projekt, der er groet i hverken vores forhave eller baghave. Det er lejligheder, der vil være et sted mellem 90 m2 og 120 m2, og med en kvadratmeterpris på 27.000 kr., så kan vi jo godt regne ud, at hvis man er single, så skal man i hvert fald tjene en borgmesterlønning for at kunne flytte ind i de lejligheder. Dermed bliver det tydeligt, at det klientel, man ønsker at få ind i det byggeri, det er bestemt ikke standard Brøndbyborgere. Uden jeg skal tale ned om Brøndbyborgere.

Ved at bygge lejligheder i denne prisklasse, så er der nemlig en oplagt fare, mente Steen Andersen:

– Denne typer lejligheder inviterer ikke ligefrem til at boligmæssig differentiering. Vi vil bare få en ny enklave.

Desuden mangler der, mente Steen Andersen, at Brøndby Kommune gør brug af en rettighed, kommunen har:

– Vi har faktisk mulighed for at stille krav om, at en vis andel af byggeriet bliver til almene boliger. For eksempel i form af studierettede boliger som i den grad er en mangelvare i kommunen.

Derfor kunne Steen Andersen heller ikke bakke op om projektet:

-Det her er et projekt for investor. Det kan man ikke klandre ham, men det bliver alligevel et nej fra vores side.

Hvem fører pennen?

Vagn Kjær-Hansen (SF) var imodsætning til Steen Andersen godt tilfreds med projektet:

– Det er godt, der sker en udvikling i hele Kirkebjerg, og det er fint i tråd med den plan, vi tidligere har vedtaget. Når den her lokalplan for området bliver udarbejdet, så vil den komme ud i høring, og der vil være diskussion om alle detaljerne. Jeg synes, alle projekter tilstræber, at det bliver et attraktivt boligområde, og vi mangler faktisk ejerlejligheder her i Brøndby.

Også Michael Buch Barnes fra Socialdemokratiet mente, at der er almene boliger nok:

– Jeg mener også, der er almene boliger nok i Brøndby. Jeg tror, det er vigtigt, vi kigger i andre retninger.

Dog var Michael Buch Barnes åben for Steen Andersens ønske om større fokus på ungdomsboliger:

– Jeg er helt med på, at vi ser på behovet for ungdomsboliger.

Brug for politik

Desuden benyttede Michael Buch Barnes lejligheden til at pege på, at Brøndby mangler en boligpolitik:

– Vi mangler en boligpolitik her i kommunen, og jeg er bekendt med, at boligorganisationerne arbejder på et forslag til kommunalbestyrelsen. Forhåbentlig kan vi få landet noget allerede i denne valgperiode.

En bemærkning, der ikke faldt i god jord hos Mette Engelbrecht fra Venstre:

– Det bekymrer mig, når Michael Buch Barnes siger sådan. For så er vi i den situation, hvor ikke-politikere begynder at formulere politik i Brøndby. Det rejser spørgsmålet om, hvor Socialdemokratiet står, og hvor vi er på vej hen.

Investor er Stig Holmboe, ejendomsdeveloper i Scandinavian Property Development