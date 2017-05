Boliger på nordsiden af Banemarksvej i Brøndby og i Glostrup

Af

Erik Borsholt, Vesterled

Brøndby og Glostrup kommuner har modtaget ansøgninger om ændringer i lokalplaner, således at de giver mulighed for ændring af de nuværende industrigrunde til boligbebyggelser i indtil seks etager.

Tæt lav bebyggelse, dvs. parcel- og rækkehuse med ejer eller lejer og indtil to etager, er velkomne for mig.

Denne form for bebyggelse på den vestlige side af Sønder Ringvej vil føles som en naturlig fortsættelse af parcelhusene i Vesterled, men ændringen er så stor, at den skal underkastes en logistisk analyse.

Jeg forventer, at børn fra de her aktuelle bebyggelser skal gå dels på Brøndbyvester Skole (Er den stor nok ?) og dels på en skole i Glostrup (langt væk). Der vil derfor komme en væsentlig øget trafik med skolebørn, andre fodgængere og cyklister samt ikke mindst en masse biler med beboere, der skal til og fra arbejde.

Ændring af industrigrundene til boliger forudsætter derfor, at den aktuelle del af Banemarksvej samt Hvedemarksvej, Hedegrænsen, Knudslundvej eller Hørmarksvej samt Folemarksvej til tunnellen under Sønder Ringvej på forhånd ændres til skoleveje, dvs. at de forsynes med fortove og cykelstiger, hvor de ikke findes og uden ændring af de bestående vejbanebredder. Tilsvarende gælder for Stationsvej, der skal give mulighed for større transport til og fra Glostrup Station.

Tillige forudsættes, at de nye lokalplaner stiller krav om, at et fornødent og defineret støjværn mod banen etableres før indflytning kan ske. Det er kendt, at støj går gennem alle former for hul.