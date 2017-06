Bro over Motorring 3 renoveres

Vejdirektoratet skal renovere broen over Motorring 3 på Park Allé øst for Brøndby Rådhus fra slutningen af maj og frem til september 2017.

Renoveringsarbejdet omfatter blandt andet fugtisolering af broen og udskiftning af rækværket, og er opdelt i to faser. Og det er altså første fase, der gik i gang i går, mandag d. 29. maj.

Renoveringsarbejdet betyder, at hastigheden nedsættes til 40 km/t langs ovenstående strækning (se kortet).

Derudover fjernes højresvingsbanen, og der bliver afmærket en midlertidig fællessti (gang- og cykelsti) langs den berørte strækning.

Der vil blive skiltet langs den berørte strækning.