Brøndby dropper udlicitering af rengøring

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 at iværksætte et forsøg med udlicitering af rengøringen på Brøndbyøster Skole, og forsøget har kørt siden juli 2013.

I den periode har to forskellige firmaer haft opgaven og begge er blevet opsagt på grund af mangelfuld opfyldelse af kontrakten.

Der er derfor lavet en midlertidig aftale med et nyt firma om rengøring på Brøndbyøster Skole, indtil det er afklaret, hvad der skal ske med rengøringen fremover.

En sag som de lokale politikere skulle forholde sig på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, og som endte med, at alle partier på nær Venstre stemte for at stoppe forsøget og i stedet arbejde for, at kommunen igen skal overtage rengøringen.

Det er helt galt

Sagen førte imidlertid til heftig diskussion på mødet. Både om den konkrete sag, men også om spørgsmål om, hvorvidt Brøndby Kommune har et positivt syn på det private erhvervsliv.

Således sagde Vagn Kjær-Hansen (SF):

– Det fungerer simpelthen ikke. Vi har kørt et forsøg med det, og det har ikke virket efter hensigten. Det kan ikke være rimeligt, at institutionen og medarbejdere skal bruge tid på det, når det ikke fungerer.

Han blev bakket op af Steen Andersen fra Enhedslisten:

– Helt fra starten har jeg foreslået, at vi fyrede det firma. Vi har gået fra at have 11 medarbejdere til, at det var tre. Det var et firma, der var fuldstændig skrupelløst. Den type udlicitering er vi imod. Der kan være andre former for udlicitering, der kan være gode, for eksempel tømrere og elektrikere. Men det her fungerer altså bare ikke.

Mette Engelbrecht og Venstre havde imidlertid en anden holdning til sagen:

– Det er snæversynet, at vi konkluderer, at udlicitering ikke fungerer, fordi vi nu har prøvet det her. Vi burde i stedet ændre på formuleringen for, hvordan det bliver sendt i udbud, fremfor bare at hjemtage rengøringen. Formuleringen kunne i stedet være, at det skal undersøges, hvordan man til den bedste pris får den bedste rengøring på vore skoler. Hvordan kan vi være bedre i udbudssituationer.

Til det sagde Kent Max Magelund (S), borgmester:

Vi har prøvet alt dette, og i tre år har vi hørt på utilfredsheden fra Brøndbyøster Skole, så det fungerer altså ikke. Det irriterer enorm meget. Det har været en fiasko.