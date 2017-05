Brøndby Kommune tillader brug af sprøjtegift

I Brøndby Kommune har man ikke lyst til at bruge sprøjtegift i kampen mod ukrudt. Derfor finder de orangeklædte medarbejdere fra Materielgården i stedet gasbrænderen frem, når mælkebøtter og andet ukrudt skal bekæmpes.

Dette princip har Teknik- og Miljøudvalget dog nu valgt at se bort fra i et enkelt tilfælde.

Materielgården og Brøndby Golfklub har nemlig søgt om lov til at bruge sprøjtegiften Ultima Proff i kampen mod sneskimmel og kløver på de arealer, som Brøndby Kommune ejer, men som golfklubben altså bruger.

Særlig situation

At der er tale om en ganske særlig situation, indrømmer Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

– Vi var i den usædvanlige situation i Teknik- og Miljøudvalget, at vi nærmest allesammen sagde, at vi egentlig ikke havde lyst til at godkende ansøgningen. For mig at se hænger det sammen med, at det er meget lettere at forklare ingen sprøjtemidler end at acceptere et ganske lille forbrug af sprøjtemidler i nogle få, særlige situationer.

Og denne ganske særlige situation var der tale om netop her, mener agn Kjær-Hansen:

– Vi godkendte ansøgningen, og det er efter min mening fordi sprøjtemidler i enkelte situationer kan være det realistiske valg. Golfklubben kan ikke bekæmpe sneskimmel mekanisk, og Materielgården kan ikke bruge deres ukrudtsbrænder tæt på en hæk eller et træskur.

Holder øje

Ifølge Vagn Kjær-Hansen er det vigtigt, at man fastholder ikke at bruge sprøjtegift. Men ikke alene for at fastholde et princip:

– Udvalget kunne naturligvis have sagt, at vi er principfaste, og så må de bare leve med skimlet græs eller bruge hakkejernet foran skuret. Det ville for mig at se være principper for princippernes skyld. For vi taler måske om at bruge en procent af den mængde pesticider, som blev brugt for 20 år siden. Vores miljøchef havde set en opgørelse over golfklubbers brug af pesticider i Danmark, og der lå Brøndby Golfklub i den absolut bedste ende.

Desuden bliver der holdt skarp kontrol med brugen, siger Vagn Kjær-Hansen:

– Jeg lægger vægt på, at vi har vedtaget et meget firkantet kontrolregime, hvor der skal være helt styr på, hvornår og hvor meget pesticider, der bruges. Medarbejderne skal uddannes til at bruge dem rigtigt, de må ikke bruges i regnvejr, og de skal anvende de mest skånsomme midler.