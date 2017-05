Brøndby-psykolog vinder pris

Årets Roblon Pris uddeles hvert år på Aalborg Universitet til et speciale af særlig høj kvalitet. Med prisen følger en gevinst på 100.000 kr.

I år gik prisen til cand.psych. Katrine Larsen for specialet Psykisk sundhed for unge efter erhvervet hjerneskade.

De vigtigste resultater fra specialet udkommer i efteråret 2017 i to kapitler i bogen Rehabiliteringspsykologi, en grundbog. Katrine Larsen er i dag ansat i Brøndby Kommune, hvor hun dog arbejder med et andet felt indenfor psykologien.

Her er hun tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor hun yder specialpsykologisk rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og ledere i forhold til børn i skole og i dagtilbud.