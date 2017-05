Brøndby stadig i front efter sejr

Søndag vandt Brøndby IF en smal sejr over Skovbakken. Men det var nok til at skubbe rivalerne fra Fortuna Hjørring væk fra duksepladsen, som de havde indtaget midlertidig.

Ifølge bold.dk blev Julie Tavlo Petersson matchvinder for Brøndby IF efter et kvarters spil. Et hjørnespark fra højre blev sparket ind til Simone Boye, der headede bolden ned for fødderne af Tavlo, der tæt under mål sparkede bolden det sidste stykke over stregen.