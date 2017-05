Brøndby vandt 10. pokaltitel

Brøndby IF’s bedste kvindehold var storfavoritter mod Varde i finalen i kvindernes pokalturnering.

Med en sejr på 3-1 blev den 10. pokaltitel hentet hjem til Vestegnen.

Simone Boye bragte Brøndby i front efter bare fem minutter.

Mindre end fem minutter efter var Nanna Christiansen på plads og gjorde det til 2-0.

Brøndby kontrollerede kampen, men var meget langt fra sæsonens tidligere sejre på 8-0 og 10-0 over Varde, der havde flere muligheder for at reducere.

I midten af anden halvleg øgede Nicoline Sørensen til 3-0, inden Laura Bahl fik reduceret lige inden sidste fløjt.

Giver håb fremad

Efter kampen var Nanna Christiansen, den ene af Brøndbys tre målscore, godt tilfreds med pokalen. Til bold.dk sagde hun således:

– Der er to pokaler og kæmpe for, og nu har vi taget den ene. Det var et af målene, nu mangler vi bare det danske mesterskab.

Og i forsøget på at vinde mesterskabet kan pokaltitlen bruges, fortalte Nanna Christiansen til bold.dk:

– Det her giver et totalt godt boost frem mod kampen om mesterskabet.