Brøndbykandidat klar til regionsrådsvalget

Det er Jesper Clausson, der er kandidat for Socialdemokratiet i Brøndby, når der til efteråret skal være valg til regionsrådet. Det blev afgjort fornyligt

Kun Socialdemokraternes spidskandidat, Sophie Hæstorp Andersen, og tre øvrige, nuværende medlemmer af regionsrådet fik således en højere placering.

– Jeg er stolt og glad for den tillid, som jeg er blevet vist, udtaler Jesper Clausson, der opstiller til regionsrådsvalget for første gang.

Jesper Clausson har gennem en årrække været aktiv i Socialdemokratiet på Vestegnen, blandt andet som næstformand i DSU Hvidovre-Brøndby. Derudover er han aktiv i Sind Ungdom Vestegnen samt formand for DUI-Leg og Virke Avedøre.

– I Regionsrådet vil jeg kæmpe for at stoppe lægemangel på Vestegnen. Det er i mine øjne den vigtigste socialdemokratiske kamp lige nu, hvis vi vil gøre op med den stigende ulighed i levealder og sundhed. En praktiserende læge har normalt ca. 1.600 patienter. Mange læger på Vestegnen har op mod 2.500 patienter. Det siger sig selv, at der er mindre tid til hver enkelt patient, udtaler Jesper Clausson, der foruden lægemangel også ønsker en styrkelse af psykiatrien.

Jesper Clausson er 30 år og arbejder som engelsk-lærer på Next Eux.