Brøndbys kvinder vandt igen

Søndag tog Brøndby IF’s kvinder hjemme imod Vejle Boldklub. Det blev til en rimelig ubesværet sejr på 5-0. Nanna Christensen gjorde det til 1-0 allerede efter fire minutter. Derefter gjorde Julie Tavlo Petersson og Sofie Bloch Jørgensen det til pausestillingen 3-0. 2. halvleg var kun to minutter gammel, da Nanna Christiansen gjorde det til 4-0. Derefter slap Brøndbykvinderne foden fra speederen og i det 90. minut gjorde Sofie Svava det til kampens resultat, 5-0.

Med resultatet er Brøndby på 2. pladsen i 3F ligaen, et point efter Fortuna Hjørring, der dog har spillet en kamp mere. Næste opgave for Brøndbykvinderne er på lørdag, hvor Ballerup-Skovlunde kommer på besøg.