Cykeltur til grønne områder

Forstadsmuseet byder den 1. juni på en fyraftensrundvisning rundt til grønne områder i Brøndby og Hvidovre. Man kan på cykelturen blandt andet høre om, at Rebæk Sø engang var en grusgrav, og at Brøndbyskovens areal oprindeligt skulle have været et stort boligområde.

Fyraftensrundvisningen kommer nemlig rundt til mange af de grønne områder, der er eller kunne have været i Brøndby og Hvidovre.

Med afsæt i bog

Turen er en cykeltur, og undervejs på turen fortæller museumsinspektør Lisbeth Hollensen historien. Turen tager udgangspunkt i en lille grøn bog fra 1936 kaldet Københavnsegnens grønne Omraader, der havde til formål at sikre de grønne områder i København og omegn. Mange af forslagene blev realiseret, hvilket man her 80 år efter stadig kan nyde godt af, mens andre gik tabt i jordspekulation og infrastruktur.

Cykelturen finder sted den 1. juni kl. 17-18.30 og starter ved Busholdepladsen ved Hvidovre Station. Den slutter på Vestvolden, hvor der vil blive serveret en lille forfriskning. Der er plads til 30 deltagere. Turen er gratis, men kræver tilmelding til Forstadsmuseet på forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk eller 36490030.

Husk cykel.