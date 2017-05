Cykler fejrede jubilæum

Det er frivillige, der tramper i pedalerne og det er ældre, der ikke længere selv kan komme ud på cykelture, der sidder foran i rickshawcyklerne.

Det er fire år siden, at den første rickshawcykel med en frivillig cykelpilot og passager kørte sin første tur på Vestegnen og det blev markeret på en solrig lørdag med en cykeltur fra Brøndbyvester Mølle. Inden der var afgang for de 35 passagerer og piloter, var der fælles morgenmad ved møllen, og Per Jensen (S), udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune holdt tale.

Derpå gik turen til blandt andet Vallensbæk og Ishøj, og frokosten blev indtaget undervejs.

– Vi havde en rigtig flot køretur i den pragtfulde natur, hvor vi blandt andet oplevede grågæs med deres kuld af unger. Og til ære for os bød Vallensbæk Modelskibsklub på kaffe og kage, da vi rundede Vallensbæk Nordhavn, hvor vi fra bredden kunne se på modelskibssejlads. Man kan få mange oplevelser undervejs på en cykeltur, og det er jo det, de ældre har glæde af til hverdag i projektet, fortæller Gitte Green, tovholder og frivillig cykelpilot i Brøndby.