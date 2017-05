Dagplejen er en mulighed

Af

Isabell Damø

Dagplejer i

Brøndby Kommune

Som dagplejer i Brøndby Kommune vil jeg rigtig gerne stå et slag for dagplejen.

Dagpleje er et super godt pasningstilbud, og jeg synes, vi fortjener at komme i betragtning på lige fod med vuggestue.

Dagplejen i Brøndby Kommune har eksisteret 50 år, i år. Hurra for det.

Vidste du, at dagplejen eksisterer og hvad vi laver? Ved du, hvad dagpleje er, eller om dagpleje er noget for dit barn?

Dagpleje er privat, og det handler om tillid til et fremmed menneske, det ved jeg.

Dit barn er dit kæreste eje, det ved jeg også. Men vi bliver klædt på af kommunen til at yde den allerbedste omsorg for børn mellem 0 og 2,8 år.

Vi kommer på kurser i alt fra arbejdet med for tidligt fødte, udsatte og sårbare børn, anerkendende kommunikation, måltidet i pædagogisk arbejde, inkluderende pædagogik, førstehjælp og meget mere. Der kommer tilsyn hos os privat af vores dagplejepædagog, så du kan stole på os.

Vores arbejde med børnene er ikke bare en fritidsbeskæftigelse, det er et job, som vi sætter al ære i at udføre til perfektion. Vi lærer fra os, vi giver børnene et læringsrigt miljø. Vi drikker ikke kaffe og spiser kage, mens børnene leger selv. Vi tager ikke på shoppetur til det nærmeste storcenter, og vi sidder ikke på vores hænder, mens børnene er her. Vi har læreplaner for, hvad vi skal lære børnene, inden de skal videre i børnehave. Der er skrappe regler.

I dagplejen har vi for tidligt fødte børn, børn som synes verden er barsk og forsigtige børn, men vi har også børn som kom på deres fødselsdag, små bulderbasser og børn som synes, verden er deres og til for dem. Her er plads til alle.