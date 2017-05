Demokratiets Dag på produktionshøjskolen

Valgdeltagelsen blandt unge er lavere end i resten af befolkningen, og særligt elever på landets erhvervs- og produktionsskoler stemmer mindre. En undersøgelse fra Københavns Universitet peger på, at erhvervsskoleelever stemmer op mod 25 procent mindre end gymnasieelever. Undersøgelser viser også, at den lave valgdeltagelse ikke skyldes mangel på engagement men snarere en lav politisk selvtillid. Det skal Demokratiets Dag gøre noget ved.

En dag, der rykker

Formålet med Demokratiets Dag er at sætte fokus på politisk debat og på den demokratiske samtale, og eleverne på produktionsskolen i Glostrup fik torsdag muligheden for at møde andre unge, som er politisk aktive, og de fik mulighed for selv at diskutere og udvikle holdninger og ikke mindst udfordre de politisk aktive unge. Og for flere af eleverne gav det bevidsthed om både politik og egne holdninger.

– Noget af det vigtigste i dag er at få folk til at engagere sig i politik! Folk bliver nødt til at have en bevidsthed omkring demokratiet, og det har vi fået i dag, fortæller Frederik, der er elev på produktionsskolen.

Flere emner

11 politisk aktive unge besøgte torsdag den 27. april sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd Glostrup Produktionsskole. Dagen bestod af to workshops, hvor eleverne skulle tage stilling til en række emner, og en afsluttende paneldebat. Eleverne havde selv valgt emnerne, der blev diskuteret, og dagen kom derfor til at handle om både lærepladser, hjælp til arbejdsløse, uddannelsesvejledning i folkeskolen og bekæmpelse af kriminalitet.

Ved dagens afslutning var dagens lærer, Alexander Carendi, bestemt heller ikke i tvivl om, at dagen havde været en succes for eleverne:

– DUFs dygtige unge ambassadører engagerede vores elever til at tage stilling til det samfund, som de lever i via nogle rigtig gode debatter. Vi kan varmt anbefale et besøg fra DUF og Demokratiets Dag til alle, udtaler han.

De unge kan og vil

I DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, som står bag Demokratiets Dag, er der ingen tvivl om, at de unge ved og vil en masse. Dog er den politiske selvtillid en udfordring for de unges samfundsengagement:

– Fremtiden tilhører de unge, og derfor er det bekymrende, at de unge i mindre grad end resten af befolkningen giver deres stemme til kende, når vi diskuterer og beslutter, hvordan Danmark skal udvikle sig. Som samfund har vi et ansvar for at opbygge de unges politiske selvtillid, så de ikke kobles fra det repræsentative demokrati, siger Kasper Sand Kjær, formand i DUF.

Demokratiets Dag bliver afholdt på en lang række af landets skoler og skal være med til at booste de unges selvtillid, så de fremadrettet også ønsker og tør at deltage i diskussioner om samfundet og stemmer ved næste valg.

Demokratiets Dag er udviklet og bliver afholdt af Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med LO Ungdom, Erhvervsskolerne Elevorganisation, Danske Erhvervsskoler, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og de politiske ungdomspartier.