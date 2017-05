Døgnrapporten

Indbrud i virksomhed

BRØNDBY. Fredag den 28. april kl. 04.40 blev det anmeldt, at en eller flere ukendte gerningsmænd var brudt ind i en virksomhed på Søndre Ringvej i Brøndby. Gerningsmændene brød virksomhedens portgitter op, hvorefter de skaffede sig yderligere adgang til virksomhedens lokaler ved at knuse en stor rude. Gerningsmændene forlod stedet med bl.a. flere designerstole og en kaffemaskine.

Spritbilist

GLOSTRUP. Lørdag den 29. april kl. 16.48 blev en 51-årig mand bragt til standsning i sin personbil på Motorring 3 i Glostrup, da en politipatrulje blev opmærksom på førerens usikre kørsel. Mandens promille viste sig at være over det tilladte, hvorfor han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Bilens nummerplader blev ligeledes inddraget på grund af en forsikringssag.

Mand forsøgte at stjæle rullegræs

VALLENSBÆK. Lørdag den 29. april kl. 20.07 blev en 27-årig mand sigtet for tyveri, da han var i gang med at stjæle nyanlagt rullegræs fra en rundkørsel på Vallensbæk Torvevej. Da patruljen ankom til stedet, var manden i færd med at bære græsset ud af sin bil og gemme det ved et mindre skovområde. Dog erkendte manden, at han havde stjålet rullegræsset og leverede efterfølgende det hele tilbage.

Mand sigtet i flere forhold

VALLENSBÆK. Mandag den 1. maj kl. 17.30 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Vallensbæk Strandvej, hvor føreren, en 20-årig mand, blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden, ligesom han også blev sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af cannabis. Mandens bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Brand i skur

VALLENSBÆK. Tirsdag den 2. maj kl. 10.50 anmeldte an borger, at der var brand i et skur på Broksøvej i Vallensbæk. Brandvæsnet var på stedet, da politiet ankom, og havde fået kontrol over branden. Årsagen til branden efterforskes fortsat, men opstod angiveligt ved, at der blev brændt ukrudt af i nærheden.

Butikstyveri

BRØNDBY. Onsdag den 3. maj kl. 12.17 blev det anmeldt, at to personer netop havde forladt et supermarked ved Brøndby Strand Centrum med en indkøbsvogn fyldt med pålægschokolade uden at betale for den. En af butikkens ansatte forsøgte at løbe efter de to gerningsmænd, men uden held.

De to mænd beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk og mellem 30-35 år. Han havde sort hår, som var klippet kort i siderne, mens resten af håret var samlet i en hestehale på toppen af hans hoved, og han havde fuldskæg. Han var iført sorte Nike-sko og en blå og rød jakke af mærket Portland.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, ca. 30-35 år med sort hår, som var kortklippet i siderne og med skægstubbe i ansigtet. Han var iført en sort jakke med grøn lynlås, mørke jeans og røde sko.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Torsdag den 4. maj kl. 8 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde skaffet sig adgang til en personbil, der holdt parkeret på Hortensiavej i Glostrup. Gerningsmanden havde bl.a. stjålet en elektrisk p-skive og en donkraft.

Ung mand kørte påvirket

GLOSTRUP. Fredag den 5. maj kl. 00.45 på Hovedvejen i Glostrup blev en 20-årig mand sigtet og anholdt for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Ved visitation af manden blev han ligeledes fundet i besiddelse af en mindre mængde hash.