Døgnrapporten

Ung mand kørte påvirket

GLOSTRUP. Fredag den 12. maj kl. 16.08 på parkeringspladsen ved Glostrup Shopping Center blev en 20-årig mand sigtet og anholdt for at køre bil, mens han var påvirket af kokain.

Kørsel uden førerret

BRØNDBY. Lørdag den 13. maj kl. 05.17 blev en 29-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Strandesplanaden i Brøndby Strand.

Røveri mod tankstation

BRØNDBY. Søndag den 14. maj kl. 02.44 begik en 25-årig kvinde røveri mod en tankstation på Roskildevej i Brøndby. Kvinden gik ind på tankstationen, hvor hun truede den ansatte med en svensknøgle, hvorefter hun stjal flere flasker vodka og ca. 4-5 kartoner cigaretter. Den ansatte kunne genkende kvinden fra tidligere lignende episoder, hvorfor hun kort tid efter blev anholdt på sin bopæl.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Søndag den 14. maj mellem kl. 18-21 brød en ukendt gerningsmand ind i et rækkehus på Tjørnehusene i Glostrup. Gerningsmanden fik angiveligt adgang til huset efter at have brudt husets terrassedør op, hvorefter vedkommende bl.a. stjal smykker og ure.

Forsøg på butikstyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 17. maj kl. 12.35 blev to mænd på henholdsvis 28 og 45 år tilbageholdt for butikstyveri i et byggemarked i Glostrup, efter en butiksdetektiv blev opmærksom på, at de forsøgte at stjæle en større mængde elektronisk værktøj.

Ud over de to tilbageholdte mænd, var der angiveligt ydereligere endnu en gerningsmand, som beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 45-50 år, 170-175 cm. høj, skaldet og kraftig af bygning. Han var iført en grå hættetrøje og mørke cowboybukser.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.