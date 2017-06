Døgnrapporten

Villaindbrud

VALLENSBÆK. Fredag den 19. maj kl. 15.50 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i en villa på Nellikevænget i Vallensbæk. Gerningsmanden, der fik adgang ved at bryde et af husets vinduer op, stjal et ukendt antal smykker samt nogle gamle mønter.

Villaindbrud

VALLENSBÆK. Lørdag den 20. maj kl. 00.03 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde brudt et vindue op til en villa på Hyttekrogen i Vallensbæk. Hvad der er stjålet er endnu ikke fastlagt.

Tyveri fra firmabil

BRØNDBY. Mandag den 22. maj kl. 08.00 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand havde aflistet bagruden på vedkommendes firmabil og herefter havde tilegnet sig forskelligt elektrisk værktøj. Bilen holdt parkeret på Rylemosen i Brøndby.

Mand sigtet i flere forhold

GLOSTRUP. Onsdag den 24. maj kl. 01.15 blev en personbil bragt til standsning på Motorring 3 nær Glostrup, da en patrulje blev opmærksom på bilen, der kørte med høj fart. Føreren, en 22-årig mand, blev sigtet for kørsel uden førerret, da han endnu ikke har taget kørekort. Ligeledes erkendte han, at han havde stjålet bilens nummerplader.U