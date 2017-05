Elever i olympisk dyst

Der var liv og glade dage, da mere end 450 elever fra Brøndbys 4., 5. og 6. klasser kæmpede om at blive Brøndbymester i Skole-OL atletik i sidste uge.

Der blev dystet bravt og sat Skole-OL rekorder for Brøndbys skoler i 18 ud af 30 discipliner.

Vinderklasserne, der kvalificerede sig til finalestævnet i Aarhus, endte med at blive 4.c fra Brøndbyvester Skole, 5.a fra Brøndbyvester Skole og 6.d fra Brøndbyøster Skole.

De kan se frem til at dyste mod skoleklasser fra hele landet ved finalestævnet.

– Alt lige fra den festlige indmarch til den afsluttende præmieoverrækkelse klappede, og så var vejret tilmed med os, så vi er meget tilfredse med årets Skole-OL i Brøndby, lyder det fra Bo Rasmussen fra Atletikklubben Brøndby.

Atletikklubben tilbyder alle interesserede finaledeltagere og deres kammerater gratis ekstratræning i ugerne op til finalestævnet i Aarhus.