Elever sluttede skoleåret af med hagekors

Ifølge Undervisningsministeriet skal en elev, der forlader folkeskolens 9. klasse, have minimum 360 timers undervisning i historie.

I løbet af de syv år, fra 3. til 9. klasse, hvor faget er en obligatorisk del af skolelivet skal: ”Eleverne i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med det kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie” kan man desuden læse på Undervisningsministeriet hjemmeside, og så skal der i undervisningen ”inddrages punkter fra historiekanonen,” en liste med 29 centrale historiske punkter.

Et af punkter i historiekanon er augustoprøret og jødeaktionen i 1943; et nedslag i historien der skal sætte eleverne i stand til at forstå årsagerne til, begivenhederne under og konsekvenserne af anden verdenskrig, i Danmark, men også i resten af verden. Væsentlige perspektiver på dette er, ifølge Undervisningsministeriet, blandt andet årsagerne til nazisternes vej til magten og holocaust.

Med andre ord så skal eleverne naturligvis have en grundig introduktion til den epoke i den vestlige verdens historie, som normalt bliver opfattet som perioden for den rendyrkede ondskab.

Det virker dog som om, at nogle af eleverne på Egholmskolen ikke har fulgt med i de mange historietimer og dermed ikke magter, som det ellers er fagets formål, at have sammenhængsforståelse og at kunne relatere historien til deres eget hverdags- og samfundsliv.

For nogle af dem valgte nemlig, i forbindelse med udsmykningen af skolen til sidste skoledag, at hænge et banner op over indgangen til skolen, hvorpå der var malet et hagekors.

På afstand af det

Ophængningen af hagekorset fandt sted tirsdag aften, da eleverne pyntede skolen til onsdagens sidste skoledag og skete på et tidspunkt, hvor eleverne var alene på skolen.

Charlotte Kornmod, distriktsleder i Distrikt Syd og dermed skoleleder på Egholmskolen, siger til Folkebladet, at det klart er over stregen, at nogle elever kan finde på at hænge et hagekors op, men mener dog ikke, at det skal tages som et udtryk for manglende historieforståelse eller at historieundervisningen er for ringe:

– De er følelsesmæssig længere væk fra perioden end andre, og derfor kan de finde på at lave sjov med noget, andre ikke synes er sjov.

Ifølge politiet var det dem, der tog banneret ned, da de blev kaldt ud til skolen efter en anmeldelse om graffiti og afbrænding af papir. Charlotte Kornmod, der ikke selv var på skolen under episoden, er imidlertid blevet oplyst om, at det var nogle forældre, der tog banneret ned, da de via sociale medier fandt ud, at det var blevet hængt op. Men onsdag morgen hang der under alle omstændigheder ikke længere et hagekors over indgangen til Egholmskolen, fortæller Charlotte Kornmod:

– Jeg var selv med rundt på skolen kl. 6.15 for at se på sagerne, og der var banneret nede, og hvis der har fundet afbrænding af papir sted, så var det heller ikke længere at se.

Charlotte Kornmod bekræfter overfor Folkebladet, at det er elever på Egholmskolen, der har hængt hagekorset op. Men kan ellers ikke kommentere sagen yderligere end, at den bliver undersøgt nærmere:

– Der er et efterspil.

Klart over stregen

– Det er pillet ned, og det skal ikke være. Jeg tager på det kraftigste afstand fra det.

Sådan siger Henrik Rasmussen (K), borgmester, da Folkebladet onsdag ringer for at høre, hvad han siger til episoden.

Henrik Rasmussen mener ikke, at hagekorset er et udtryk for elevernes manglende historieforståelse eller at historieundersvisningen på Egholmskolen ikke er god nok:

– Jeg vil ikke koble episoden med historieundervisningen. Det synes jeg ikke, man kan.

Han mener i stedet, der er tale om en dum drengestreg:

– Jeg var der naturligvis ikke, så jeg ved det ikke. Men for mig virker det som om en spontan og dum måde at udtrykke sig på.

Hagekors og politi til sidste skoledag er ikke normalt, understreger Henrik Rasmussen:

– Det er første gang, jeg har oplevet, at politiet har været kaldt ud til sidste skoledag.

Usmagelig

Folkebladet har spurgt de andre partier i kommunalbestyrelsen, hvad de siger til episoden.

Og Niels Jørgen fra Venstre er på ingen måde tilfreds med hagekorset:

– Jeg havde svært ved at tro mine egne øjne, da jeg så fotoet af Egholmskolens indgang med denne fuldstændig usmagelige og skandaløse udsmykning med et hagekors. At der kan være plads til nogle kåde afgangselevers moderate happenings er for mig ok. Men spørgsmålet melder sig jo umiddelbart, om 9. klasses elever, på trods af deres egen opfattelse, mangler enhver form for pli og god opførsel. Nu vælger jeg at tro, at det i denne, som i så mange andre sager, kun er et mindretal af eleverne der fører an, og at det store tavse flertal vælger at lade stå til. Det kunne være en god idé at forklare de unge mennesker, at det er stort og ærefyldt at turde sige fra.

Katastrofal mangel

Selv hvis nogle elever skulle have noget at være utilfreds med i forhold til skolegangen på Egholmskolen, så er brugen af hagekors helt ved siden af, mener Niels Jørgensen:

– Det kommer faktisk ret meget bag på mig, hvis eleverne ikke skulle have vidst hvad hagekorset forbindes med. Umenneskelighed, had mod mindretal og andre etniciteter. Ensretning af befolkning, diktatur og indførelse af overherredømme og en herskende race. Udryddelse af mennesker med anden oprindelse eller religion, om det så er børn. Det kan umuligt være sådanne associationer eleverne har sammenlignet deres skolegang med. En skolegang, der giver dem billet til en videre uddannelse og et godt liv. Derfor er en tanke selvfølgelig, at det må være katastrofal mangel på viden og forståelse for, hvad hagekorset står for.

Og så håber Niels Jørgen, de ansvarlige ledere og lærere tager ved lære af situationen:

– Jeg har stor tillid til at vore skoleledere på alle tre skoler, såvel som vore lærere på fornuftig vis vil formå at bringe budskabet, om hvad man kan og må, ud til vore elever i folkeskolen. – Skulle det utænkelig ske, at der vil ske lignende hændelser fremover, skal elever og forældre selvfølgelig være klar over de alvorlige konsekvenser sådanne handlinger kan medføre

Over stregen

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti mener, at banneret, hvor der ud over et hagekors er skrevet Egholms Ideologi, er en morsomhed, der er løbet af sporet:

– Jeg må tage det som udtryk for et fejlslagent forsøg på at være humoristisk. Hvis eleverne har noget at beklage sig over i forhold til lydhørhed fra lærere eller elever, så må de jo kommunikere det videre til dem, der har ansvaret, i stedet for det her skøre initiativ.

Under alle omstændigheder mener Kenneth Kristensen Berth, at det hele er gået for vidt:

– Jeg kender ikke omfanget af alkoholindtagelse i forbindelse med det arrangement, men måske skal man se på at få strammet op i forhold til, hvad der tolereres i forbindelse med sidste skoledag. Børnene skal selvfølgelig have en hyggelig dag, men det skal de børn, der ikke afslutter folkeskolen jo også. Jeg vil godt understrege, at det under alle omstændigheder er helt uacceptabelt, at man er nødt til at tilkalde politiet.

Og der er mulighed for at straffe de elever, der har ladet festen tage overhånd, siger Kenneth Kristensen Berth:

– Skolerne har jo også stadigvæk muligheden for at forhindre elever i at gå til eksamen, hvis man vurderer, at det er nødvendigt at tage den trussel i anvendelse for at sikre en rolig afvikling af sidste skoledag.

Forsigtig med at slutte

Kenneth Kristensen Berth mener ikke, at man kan slutte fra hagekorset til, at eleverne har en manglende historieforståelse, eller at historieundervisningen ikke er god nok, men siger dog omvendt:

– Helt generelt er der ingen tvivl om at forståelsen for historiske sammenhænge er på retræte blandt unge mennesker.

Til spørgsmålet om, hvad der skal ske efter såvel banneret som politiets tilkaldelse siger Kenneth Kristensen Berth:

– Det vil jeg først og fremmest lade være op til skoleledelsen på Egholmskolen. Jeg synes ikke så meget, det er banneret, som det forhold, at man har måttet tilkalde politiet for at få det ned, der er uacceptabelt. Selvfølgelig er banneret dumt og barnagtigt, men det at politiet skal tilkaldes for at lægge en dæmper på udskejelserne ved sidste skoledag. Det er komplet uacceptabelt, og her skal ledelsen ikke høre et ondt ord fra vores side, hvis de vælger at statuere et eksempel i forhold til de personer, der er skyld heri.