Hvis man har gået og undret sig over, hvordan livet er i en havn, så har man nu chancen for at finde ud af det.

For lørdag den 10. juni er det nemlig Havnens Dag, og det bliver fejret i Brøndby Havn. Denne dag inviterer Brøndby Strand Sejlklub således til en lang række aktiviteter, og man kan blandt andet prøve at komme om bord på et skib og sejle kajak. Og der vil dagen igennem være folk fra sejlklubben, der kan fortælle om sejlerlivet.

Havnens Dag finder sted den 10. juni og begynder kl. 10