En fest blandt kammerater

Socialdemokraterne i Vallensbæk står før op, end deres partikolleger i Brøndby.

For 1. maj fejringen i Vallensbæk begynder kl. 7, hvorimod den først går i gang kl. 8 i Brøndby.

Første taler i Vallensbæk er det lokale folketingsmedlem Mattias Tesfaye:

– På mange måder illustrerer I jo den positive udvikling, vores samfund har været igennem i årene. Mange af jer har arbejde, uddannelse og gode boliger. Så det velfærdssamfund, vi har kæmpet for, viser I, har på mange måder haft succes.

Alt dette er imidlertid ikke en selvfølge, mener Mattias Tesfaye:

– Men der er begyndt at ske noget i vores samfund, som I måske ikke mærker så meget til, men som man i nabokommuner som Ishøj og Brøndby i den grad må kæmpe imod. For vi begynder igen at opleve en fattigdom i vores samfund, som jeg i grunden troede, vi havde gjort op med. Det man kunne kalde 2. g fattigdom.

En fattigdom, der blandt andet skal bekæmpes med uddannelse, mener Mattias Tesfaye:

– Det er vigtigt, at vi hjælper endnu flere unge i uddannelse. Derfor er det vigtigt, at vi får noget ud af de forhandlinger om lettere overgange mellem grundskolen og ungdomuddannelserne, som vi snart skal i gang med.

Søren Wiborg er formand for Socialdemokraterne i Vallensbæk. Imellem Mattias Tesfaye og den næste taler, fortæller han Folkebladet, at der stadig er meget at kæmpe for, også i Vallensbæk:

-Det er en mangeårig tradition, at vi mødes her, og der er mange, der har lyst til at være med, både unge og gamle. Det er stadig meget at kæmpe for, også her i Vallensbæk. Uligheden vokser, noget vi særligt kan mærke i forhold til børnesager.

Demokrati og skole

I Brøndby er Kent Max Magelund (S) blandt dagens talere.

Inden han går på scenen for at tale til de over 100 fremmødte fortæller han, at dagen stadig er vigtig:

– Når man ser, hvad der sker rundt i verden, for eksempel med Trump, så er det vigtigt at fejre demokratiet.

Og så mener Kent Max Magelun også, der skal fuld fokus på uddannelse:

– Noget af det, jeg vil tale om, og som også er vigtig i den kommende valgkamp er uddannelse. Vi skal hjælpe flere unge.