En naturvidenskabelig dyst

435 børn og 34 lærere deltog i finalerne i dette års Naturfagsmarathon kort før påske.

Dermed kulminerede ti ugers arbejde i Lindelundshallen hvor vinderklasserne i henholdsvis halv- og helmaraton skulle kåres.

Tre klasser fra Brøndbyøster Skole dystede mod hinanden i helmarathon konkurrencen og 14 klasser fra folkeskoler i Albertslund dystede mod hinanden i halvmarathonen.

Hver konkurrence var bygget op om en række gruppe- og klasseopgaver, hvor børnene skulle finde løsninger ved at bruge naturvidenskabelige metoder, opfinderlyst, tillid til samarbejdspartnere og kommunikations- og samarbejdsevner.

Held og uheld

Nanna, Cecilie og Mira fra 5B fra Brøndbyøster Skole skulle finde på og bygge hjælpemidler til et fiktivt ældre ægtepar, der til finalen skulle dyste på at samle flest mulige tabte ting op fra plejehjemsgulvet.

Nannas mor arbejder til daglig på Glostrup Hospital og satte således et møde op med et par ergoterapeuter og de vagthavende på Glostrup Hospital Hjælpemiddelcentralen, og her hentede de tre piger inspiration til løsning af opgaven.

På finaledagen medbragte pigerne så deres opfindelser, men det viste sig desværre, at opfindelserne havde nogle tekniske udfordringer, hvor de ikke virkede, da det virkelig gjaldt.

I næste runde skal der samles bolde op, og Nanna, Cecilie og Mira får hjælp fra nogle drenge, der har misforstået opgaven, men som låner deres opfindelse ud til pigerne, som de kan bruge til forbedre deres egen opfindelse, og det rakte til en 2. plads.