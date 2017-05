Enhedslisten klar til kommunalvalget

Når der til efteråret er kommunalvalg i Vallensbæk, er det Jesper Gehrke og Jens Ove Bay, der skal kæmpe for partiet.

Ifølge de to kanididater er det er en mærkesag for Enhedslisten at sikre velfærd for alle, ikke mindst i en tid, hvor den konstant er under angreb fra EU og Folketinget, uanset hvem der danner regering.

– Det er første gang, Enhedslisten stiller op til kommunalvalget i Vallensbæk, og vi håber derfor på at få et godt valg, der giver os mulighed for at få indflydelse på den lokale politik, udtaler Jesper Gehrke.

– Vi mener, der er mange ting at tage fat på, både nye tiltag og nødvendige justeringer på den allerede førte politik. Vi vil prioritere miljøet, kædeansvar i kommunale kontrakter og en borgerrådgiver, der kan bistå borgerne med at navigere i det kommunale system. Så vi håber, at rigtigt mange vil sætte deres kryds ved Liste Ø, tilføjer Jens Ove Bay.

Man kan følge partiet på Enhedslisten Vallensbæk på Facebook.