Er salget af højhusgrunden en redningsplanke?

Af

Henning Blauenfeldt

Økonom og medlem af Venstre

Firkløverparken 37-1-11

2625 Vlb N

Mon der bevidst skjules oplysninger fra økonomiafdeling eller -udvalg for borgerne, om man den 22.marts (punkt 3) satte 2017 budgettet op med et beløb, der svarer til vurderingen af biblioteksgrunden? (Se OIS.dk), og den 10 marts godkendte Højesteret Landsrettens dom om, at Banedanmark skal have 10,7 mio. for reparation af broen over Strandesplanaden. Derefter var der kun 84,8 mio. tilbage i kassen (ØU referat 15. april punkt 2 – 4. afsnit). Bliver referatet fra maj mon spændende?

Kan de ’smæk’ udlignes af biblioteksgrundens vurderingspris (Stationstorvet 40, matr, no. 18LØ)IS.dk) inklusiv tilladelse til et højhus, der er mindre end det, der blev sendt i skammekrogen i 2008? Kan den tilladelse udvides med flere etager, når grunden er solgt til centeret? Hvis ikke er de jo også i gang med at halvere Vallensbækvej. Et af vores medlemmer har allerede spurgt til andre kunstfærdige konstruktioner med kommunens kontante kasser. De startede ved nytårstid efter økonomiafdelingen indrømmede for do-udvalget, at der desværre var huller i 2016 budgettet på en bagatel af 22. mil. (ØU referat 15.11.16 punkt 6 afsnit 8). De er klaret med den sædvanlige karussel af omkonteringer.

De lystige bjæf fra Liste A’s medlem af økonomiudvalget er en smule besynderlige, for at sige det mildt, forudsat han ved noget om økonomiens tilstand, han undlader at oplyse sine vælgere om, eller om kassebeholdningen følger reglerne for den eller lige så meget fakta som fup, som Netavisen har teorier om.