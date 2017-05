Fællesgudstjeneste

Sogne, kirker og medarbejdere i Glostrup Provsti har sat alle sejl til for at lave en festlig og farverig dag, når de pinsedag, mandag den 5. juni, inviterer til fælles familiegudstjeneste.

I gudstjenesten medvirker alle præster samt provstiets voksen- og børnekor. Børnekorene vil således byde på et særligt indslag.

Det er i år Brøndby Strand Kirke, der tager hånd om gudstjenesten, og sognepræst Elisabeth Krarup de Medeiros står for dagens prædiken.

Efter gudstjenesten kan man købe pølser med brød og kager. Der er leg og aktiviteter, blandt andet hoppeborg for børnene. Man kan også medbring sin madkurv.

Skulle det mod forventning regne, rykker gudstjenesten inden døre i Helligtrekongers Kirke.

Gudstjenesten foregår mandag den 5. juni kl 11 ved Vallensbæk gadekær